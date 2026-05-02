Cambia il regolamento delle affissioni pubbliche | stop alle pubblicista sessiste discriminatorie e ingannevoli

Il Consiglio comunale ha approvato giovedì una modifica al regolamento patrimoniale del Comune di Cesena che riguarda le affissioni pubblicitarie negli spazi destinati ai manifesti di proprietà pubblica. La nuova normativa prevede un divieto per le pubblicità che siano sessiste, discriminatorie o ingannevoli, con l’obiettivo di regolamentare e limitare determinati contenuti nelle affissioni pubbliche. La modifica si applica alle aree comunali dedicate a questo tipo di comunicazione.