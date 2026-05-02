Cambia il regolamento delle affissioni pubbliche | stop alle pubblicista sessiste discriminatorie e ingannevoli
Il Consiglio comunale ha approvato giovedì una modifica al regolamento patrimoniale del Comune di Cesena che riguarda le affissioni pubblicitarie negli spazi destinati ai manifesti di proprietà pubblica. La nuova normativa prevede un divieto per le pubblicità che siano sessiste, discriminatorie o ingannevoli, con l’obiettivo di regolamentare e limitare determinati contenuti nelle affissioni pubbliche. La modifica si applica alle aree comunali dedicate a questo tipo di comunicazione.
Giovedì il Consiglio comunale ha approvato la modifica al regolamento patrimoniale del Comune di Cesena, nella parte riguardante le affissioni pubblicitarie negli spazi per manifesti di proprietà pubblica. “Una modifica importante, frutto di un lavoro seguito da oltre un anno da Fondamenta -.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie correlate
Polizia urbana, il regolamento. Pistole senza tappo rosso: multe: "Stop alle occupazioni abusive"L’amministrazione comunale mette mano al regolamento di Polizia Urbana a distanza di pochi anni dall’ultimo aggiornamento.
Leggi anche: Affitti brevi, a Roma le associazioni per la casa incalzano il Campidoglio: “Stop alle nuove aperture. Un regolamento è urgente”
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Rivoluzione F1: ecco come cambiano qualifiche, gare e partenze dal GP di Miami; Cecchinelli a Sky: 'Ecco come cambierà la MotoGP dal 2027'; Alloggi Erp, cambia il Regolamento: A maggio graduatoria aggiornata; Le Linee Guida interpretative della Commissione europea sul Regolamento Imballaggi (PPWR): cosa cambia per le imprese.
UFFICIALE, cambia il regolamento Noif: Milan penalizzatoLe ultime Milan news registrano la decisione del Consiglio Federale di modificare l'art.49 Noif: penalizzata la seconda squadra ... calciomercato.it
Cesena, dopo 28 anni cambia il regolamento per utilizzare le palestre scolasticheLa sua entrata in vigore risaliva al 5 ottobre 1998. Dopo quasi trent’anni, il Comune di Cesena ha deciso di aggiornare il regolamento comunale per ... corriereromagna.it
Avv. Giuseppe Di Palo - Penalista. . Per i monopattini elettrici cambia tutto dal 16 maggio... - facebook.com facebook
Se non si cambia la legge elettorale destra e sinistra pareggiano e azione decide chi fa il governo. Ciò premesso ci sono persone che sono disposte ad abdicare ai propri valori per la legge elettorale e persone che combattono per i propri valori qualsiasi sia l x.com