Caltanissetta 4 arresti per violenza domestica | scatta il braccialetto

A Caltanissetta, quattro persone sono state arrestate per violenza domestica, con l'installazione di un braccialetto elettronico che ha segnalato l'infrazione in tempo reale. Tre di loro sono stati fermati mentre erano ancora sul luogo dell'episodio, violando il divieto di avvicinamento. Il dispositivo ha permesso di monitorare costantemente i movimenti e di intervenire immediatamente.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il braccialetto a segnalare l'infrazione in tempo reale?. Chi sono i tre indagati catturati mentre violavano il divieto?. Dove si trovavano gli uomini al momento dell'intervento della polizia?. Cosa accadrà ora al cinquantottenna condannato per maltrattamenti?.? In Breve Un cinquantottenne condannato per maltrattamenti è stato condotto in carcere dalla Squadra Mobile.. Tre indagati per atti persecutori sono stati arrestati in flagranza dalle pattuglie Volanti.. Il monitoraggio elettronico ha segnalato la violazione dei divieti nelle zone delle vittime.. La Questura di Caltanissetta coordina i reparti per garantire l'efficacia delle misure cautelari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta, 4 arresti per violenza domestica: scatta il braccialetto Notizie correlate Due arresti a Reggio Calabria: anni di violenza domestica scopertiDue arresti per violenza domestica a Reggio Calabria hanno messo in luce un dramma che troppo spesso rimane nascosto dietro le porte di casa. Contrasto alla violenza domestica, tre arresti compiuti in appena ventiquattr’oreIl primo intervento è avvenuto a Trepuzzi, dove i militari hanno rintracciato un uomo di 39 anni condannato alla pena definitiva di un anno e sei... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Mafia, business oli esausti: 35 arresti a Caltanissetta per estorsione e spaccio; Duecento Carabinieri smantellano la mafia di Niscemi: la mano di Cosa nostra anche sull'olio esausto; Droga, controlli a Palermo: 7 arresti e sequestri; Plauso della Segreteria Provinciale NSC di Caltanissetta per l’operazione MONDO OPPOSTO. Caltanissetta, fermato un giovane con droga: finisce ai domiciliariI carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato un cittadino straniero per detenzione illecita di stupefacenti. Il fare sospetto di un giovane che, seduto solo ... caltanissetta.gds.it Operazione antimafia a Caltanissetta, 35 arresti, sequestri per sei milioni di euroNelle prime ore della giornata, il Comando Provinciale di Caltanissetta ha dato il via a una vasta operazione che ha visto l’impiego di circa 200 Carabinieri. L’azione, supportata dalle unità […] ... blogsicilia.it Buongiorno! #essercisempre #poliziadistato #questuradicaltanissetta #questura #Caltanissetta #polizia - facebook.com facebook