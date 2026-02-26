Due arresti a Reggio Calabria | anni di violenza domestica scoperti

A Reggio Calabria, due persone sono state fermate nell’ambito di un’indagine su episodi di violenza all’interno delle mura domestiche. Le forze dell’ordine hanno individuato situazioni che evidenziano come il problema, spesso invisibile, si manifesti in modo evidente attraverso comportamenti aggressivi e minacce. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di problemi sociali ancora aperti.

Due arresti per violenza domestica a Reggio Calabria hanno messo in luce un dramma che troppo spesso rimane nascosto dietro le porte di casa. Gli interventi rapidi dei Carabinieri hanno salvato due donne da anni di abusi fisici e psicologici, ma la vicenda solleva domande scomode sul sistema di protezione delle vittime e sulla capacità di prevenzione della società. Interventi fulminei salvano due donne da anni di violenza La giornata di Reggio Calabria è stata segnata da due interventi rapidi dei Carabinieri che hanno portato all'arresto di due uomini accusati di violenza domestica. Le vittime, due donne in stato di shock, sono state immediatamente soccorse e messe in sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Violenza sessuale online sui minori, due arresti tra Trento e Reggio Calabria. Cos’è il live distant child abuseLa violenza sessuale contro i minori passa sempre più spesso dalla rete, assumendo forme nuove e difficili da intercettare.

Pedopornografia e violenza sessuale online su minori, 2 arresti e 4 indagati: blitz anche a Reggio CalabriaLa procura di Milano, grazie alle indagini della polizia postale ha scoperto diversi casi di live distant child abuse ovvero abusi sessuali su minori...

Temi più discussi: Fiumi di droga dalla Spagna a Reggio Emilia, sequestrati altri 9 chili di cocaina marchiata ‘Topolino’: due arresti; Reggio Calabria, pistola e droga in casa: due arresti; Reggio Calabria, arrestati due fratelli per detenzione di armi, munizioni di vario calibro e droga · LaC News24; Reggio, pistola con matricola abrasa e marijuana in casa: arrestati due fratelli.

Maltrattamenti in famiglia, due arresti in altrettante operazioni a Reggio CalabriaDue distinti interventi dei militari dell’Arma specializzati nel pronto intervento sul territorio si sono conclusi con l’arresto di due uomini ritenuti responsabili di gravi e violente condotte nei co ... cn24tv.it

Reggio, due arresti per maltrattamenti in famiglia: decisivo l’intervento dei carabinieriDue distinti interventi dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia carabinieri di Reggio Calabria si sono conclusi con l’arresto di altrettanti uomini, ritenuti responsabili di gravi ... reggio.gazzettadelsud.it

LA CURIOSITA' | Professore di Reggio Calabria consegue la dodicesima laurea: ben due con 110 e lode nell’arco di 2 giorni. https://gazzettadelsud.it/p=2176946 - facebook.com facebook