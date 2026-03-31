Contrasto alla violenza domestica tre arresti compiuti in appena ventiquattr’ore

Nelle ultime ventiquattro ore, i carabinieri della provincia di Lecce hanno eseguito tre provvedimenti restrittivi nei confronti di persone coinvolte in reati contro la persona e violenze familiari. L’operazione si inserisce in un’attività mirata a contrastare la violenza domestica e a garantire la sicurezza all’interno delle abitazioni. Gli arresti sono stati effettuati in diverse località della provincia.

Il primo intervento è avvenuto a Trepuzzi, dove i militari hanno rintracciato un uomo di 39 anni condannato alla pena definitiva di un anno e sei mesi di reclusione per violenza domestica nei confronti dell’ex moglie. L’indagine, partita dalla denuncia della vittima nell’aprile scorso, ha accertato ripetuti comportamenti minacciosi e lesioni personali. Per l’uomo sono stati disposti i domiciliari, dopo l’attivazione immediata delle procedure di tutela previste per la protezione della donna. A Nardò, i carabinieri della stazione locale hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce nei confronti di un 51enne del posto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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