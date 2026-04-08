Il mercato dell'Inter si muove con decisione, puntando a rinforzare il centrocampo nella prossima stagione. Tra i nomi più caldi c'è Perrone, attualmente in forza al Como, considerato un obiettivo prioritario. Il direttore sportivo dei nerazzurri ha intensificato i contatti e le trattative, mentre si valutano anche altri aspetti che potrebbero influenzare l'operazione. La società segue attentamente gli sviluppi per definire la strategia più adatta.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, il grande obiettivo per il centrocampo della prossima stagione è Perrone del Como: Zanetti alza il pressing. L’ Inter di Cristian Chivu, salda al comando con 72 punti dopo la travolgente vittoria sulla Roma, guarda già al mercato della prossima estate per ridisegnare la propria mediana. Con la rivoluzione tattica voluta dalla proprietà Oaktree all’orizzonte e le probabili partenze di Frattesi e Mkhitaryan, la dirigenza nerazzurra ha messo nel mirino un nuovo profilo di grande prospettiva direttamente dalla rivelazione Como. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Mercato Inter, Perrone nel mirino: l’argentino del Como è il profilo scelto da Chivu per il nuovo centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Zanetti si muove: super colpo nel mirino, un aspetto può fare la differenza

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