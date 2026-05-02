Calciomercato Roma occhi su Darío Osorio | il talento cileno pronto al salto

La squadra di calcio sta intensificando le attività di mercato per rinforzare le fasce offensive. Tra i nomi più seguiti dagli osservatori c’è un giovane talento cileno nato nel 2004, attualmente sotto contratto con il Midtjylland. Le trattative sono in corso e si stanno valutando le possibilità di un trasferimento, con l’obiettivo di portare in rosa un giocatore con potenzialità di crescita.

La Roma accelera nella ricerca di nuovi profili per potenziare le corsie esterne e il nome in cima alla lista degli osservatori giallorossi è quello di Darío Osorio, gioiello classe 2004 di proprietà del Midtjylland. Il giovane cileno, protagonista di una stagione straordinaria nel campionato danese con un bottino di 7 reti e 10 assist, è considerato uno dei talenti più puri del panorama sudamericano. La dirigenza capitolina sta monitorando con estrema attenzione l’evoluzione del calciatore, valutando un investimento che si inserirebbe perfettamente nella nuova politica di scouting mirata su giovani di alta prospettiva ed elevata intensità atletica.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, occhi su Darío Osorio: il talento cileno pronto al salto Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Roma, occhi su Belghali: il Verona può perdere il suo talento a giugno Roma, missione in Danimarca: scout avvistati per Darío OsorioLa Roma non si ferma e continua a setacciare il mercato scandinavo a caccia di talenti cristallini da inserire nel motore di Gian Piero Gasperini. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calciomercato Roma, occhi su Andreas Tetteh; Roma, occhi su Belghali dell'Hellas Verona; Roma, Bournemouth su Ndicka: Tiago Pinto interessato all’ivoriano; Roma, occhi sul futuro: Massara punta Valdepenas del Real Madrid. Calciomercato Roma News | Ndicka cessione necessaria per il Fair Play, occhi su Oosterwolde (28 aprile 2026)Il calciomercato Roma ha scelto Jayden Oosterwolde per sostituire Evan Ndicka possibile cessione per il Fair Play Finanziario ... ilsussidiario.net Roma, occhi su Konoplya dello Shakhtar: contatti avviati con il club ucrainoIl 26enne è anche nel giro della nazionale: la Roma potrebbe strapparlo agli ucraini nella prossima finestra di calciomercato. siamolaroma.it CALCIOMERCATO ROMA, REYES VICINO AI GIALLOROSSI Notizie di calciomercato in arrivo dal Messico: secondo quanto riportato da Diego Pena di TUDN Radio, la Roma sarebbe vicina all'acquisto del difensore classe 2000 Israel Reyes. Il messic - facebook.com facebook #Mourinho: “ #Roma il posto più bello della mia carriera. Non ho mai sentito un ambiente così incredibile intorno alla squadra. Livello di esigenza alto Non è un dramma! Quando abbiamo vinto la Conference la festa è stata pazzesca. Non è colpa dei tifosi se x.com