La Roma ha inviato scout in Danimarca per monitorare Darío Osorio, un giovane talento del calcio scandinavo. La società giallorossa prosegue nella ricerca di nuovi giocatori e sta valutando diversi profili nel mercato del Nord Europa. La missione si inserisce nel tentativo di individuare talenti da integrare nel progetto tecnico, con particolare attenzione alle giovani promesse del calcio danese.

La Roma non si ferma e continua a setacciare il mercato scandinavo a caccia di talenti cristallini da inserire nel motore di Gian Piero Gasperini. Sabato 4 aprile, gli osservatori giallorossi sono stati avvistati sulle tribune della Danish Superliga per assistere al match tra Midtjylland e Sønderjyske. Il nome cerchiato in rosso, secondo le indiscrezioni di Ekstra Bladet, è quello di Darío Osorio, l’esterno d’attacco cileno che sta incantando la Danimarca a suon di giocate d’alta scuola. Il profilo di Osorio risponde perfettamente all’identikit tracciato da Frederic Massara: un’ala destra di piede mancino, dotata di una velocità bruciante e di una tecnica balistica che lo rende letale nel rientrare sul centro per il tiro o l’assist. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, missione in Danimarca: scout avvistati per Darío Osorio

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