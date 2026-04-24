Negli ultimi giorni si è riacceso il dibattito sul trasferimento di Dybala, con molte voci che parlano di un possibile rinnovo o di un nuovo club. La decisione sulla prossima squadra dell’attaccante argentino resta ancora da definire, dopo che nelle settimane precedenti si era parlato di una partenza ormai certa. La situazione attuale lascia aperte diverse possibilità, senza che ci siano comunicazioni ufficiali da parte degli interessati.

Quello che fino a poche settimane fa sembrava un addio quasi inevitabile, oggi il futuro di Paulo Dybala non è così scontato. Il giocatore argentino continua ad essere al centro dei piani della Roma, sia dal punto di vista tecnico che da quello del immagine del club. Nonostante le insistenti voci di mercato che lo vorrebbero lontano dall’ Italia. Friedkin sembra intenzionato a studiare un nuovo accordo che possa soddisfare le ambizioni di entrambi le parti. La Roma sa bene che Paulo Dybala non è solo un giocatore capace di cambiare le partite con le sue magnifiche giocate, ma anche una figura centrale che va ben oltre il campo. In vista del Centenario del club, la sua presenza rappresenta una garanzia anche dal punto di vista commerciale, perchè attira l’attenzione di molti sponsor importanti.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Dybala tra Roma e calciomercato: il futuro resta aperto

Si apre al RINNOVO di DYBALA ma sarebbe un BENE per chi

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