Durante il calciomercato estivo, Nathan Aké, difensore olandese nato nel 1995, lascerà il Manchester City. L’olandese è stato offerto anche al Milan, che già lo aveva seguito nel gennaio precedente. Il suo costo risulta essere sostenibile per i club interessati a rinforzare la propria difesa in questa sessione di trasferimenti. La società rossonera sta valutando l’opportunità di inserirsi nella trattativa.

Arrivato giovanissimo in Inghilterra nel Chelsea e successivamente esploso con il Bournemouth, il difensore olandese Nathan Aké, classe 1995, gioca dal 2020 nelle fila del Manchester City di Pep Guardiola. Costato oltre 45 milioni di euro, è stato per varie stagioni una colonna della retroguardia dei 'Citizens'. Negli ultimi due anni, però, con l'arrivo di Rúben Dias e Joško Gvardiol in difesa, Aké è retrocesso al ruolo di semplice alternativa. Esattamente lo svizzero Manuel Akanji - trasferitosi all'Inter, dopo un flirt con il Milan - nell'ultimo calciomercato estivo. Medesima sorte, ad un anno di distanza, potrebbe toccare ora al calciatore 'oranje', la cui capigliatura ricorda quello del primo Ruud Gullit rossonero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Aké offerto anche al Milan: l’olandese avrebbe un costo sostenibile

CALCIOMERCATO: RETEGUI AL MILAN #milan #seriea #calcio #calciomercato #retegui #tare #allegri

Notizie correlate

Calciomercato Milan, Aké possibilità concreta. Romano: “Sta valutando l’addio al Manchester City”Il Milan, con la qualificazione in Champions quasi raggiunta (mancano 6 punti in 4 gare), sta iniziando a programmare la prossima stagione con...

Calciomercato, anche il Milan piomba su Alajbegovic: costo, concorrenza e una curiositàKerim Alajbegovic, classe 2007, esterno offensivo bosniaco che sta militando in questa stagione in Austria, nelle fila del RB Salisburgo, è un...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Romano – Aké, possibile futuro in Italia: ecco la verità. Stones offerto a club di Serie A ma…; Calciomercato Milan, torna di moda Aké: le ultime news; Milan, occasione Akè? L'olandese valuta l'addio al City.

FCIN - Inter, offerto Nathan Aké. Valutazioni in corso, senza frettaMentre il campo promette di assegnare matematicamente lo Scudetto nel weekend in arrivo, il mercato continua a rosicchiare sempre più spazio nelle cronache relative all'Inter. Anche perché le premesse ... msn.com

Aké via dal City: proposto a Milan, Juventus e Inter. Ecco quanto costaNathan Aké lascerà il Manchester City al termine di questa stagione e negli ultimi giorni sarebbero proposto anche a tre club italiani, cioè Milan, Juventus e Inter. Già ... milannews.it

Il centrocampista inglese è già stato accostato ai nerazzurri nell'ultima sessione di calciomercato. In scadenza nel 2027, non ha intenzione di rinnovare con il #Liverpool #Jones ha faticato a trovare spazio nell’ultima stagione: nonostante le 45 presenze (la x.com

Tuttosport: #Lukaku piace al #Milan, ma è solo una suggestione https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Tuttosport--Lukaku-piace-al-Milan--ma-e-solo-una-suggestione-147618.aspx #Calciomercato - facebook.com facebook