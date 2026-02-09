Calciomercato il Milan incassa! In arrivo 70 milioni di euro | linfa per i colpi in entrata

Il Milan si prepara a incassare circa 70 milioni di euro dai prestiti dei suoi giocatori. La cifra potrebbe arrivare a breve, grazie alle cessioni temporanee fatte questa stagione. I soldi sono pronti a entrare nelle casse del club, che ora punta a rinforzare la rosa con nuovi acquisti.

La 18esima presenza (da almeno 45 minuti) di Álex Jiménez con il Bournemouth, per esempio, ha già fatto scattare l'obbligo di riscatto da parte delle 'Cherries' sul cartellino del laterale spagnolo, classe 2005: gli inglesi hanno speso 19,5 milioni di euro più 5 di bonus, di cui metà - per accordi pregressi - finirà nelle casse del Real Madrid. Al Milan ne vanno circa 12. Esattamente il doppio, 24 milioni di euro, potrebbe poi arrivare dalla cessione definitiva di Samuel Chukwueze al Fulham. Assolutamente possibile, se il nigeriano confermerà il buon rendimento in Premier League (3 gol e 4 assist) anche nella seconda parte della stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

MILAN, IN ARRIVO 70 MILIONI PER I COLPI FINALI. BLITZ DELLA JUVE. MOSSE A SORPRESA DI INTER E NAPOLI

