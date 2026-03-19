Calciomercato Napoli Manna in Inghilterra per studiare i possibili colpi estivi | occhi puntati su Gomes Schira

Il dirigente del Napoli si trova in Inghilterra per valutare i possibili acquisti estivi della squadra. L’obiettivo è rafforzare alcuni ruoli specifici senza intervenire su tutto l’organico. Tra i nomi monitorati ci sono Gomes e altri profili, mentre le discussioni sui trasferimenti sono in corso. La società sta seguendo attentamente le opzioni disponibili sul mercato internazionale.

Nonostante ci sia un finale di campionato tutto da vivere, il Napoli sta già programmando gli acquisti estivi: la squadra non andrà rifondata, ma puntellata in alcuni punti chiave. In tal senso, Manna vuole pescare ancora in Premier League. Ne parla Nicolò Schira su Tuttosport. Manna in Inghilterra: i dettagli. Si legge su Tuttosport: Non è passata inosservata in questi giorni la presenza del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, in Inghilterra. A centrocampo non è un mistero che sia nei piani l’acquisto di uno specialista per completare il reparto. Fari puntati su Joao Gomes del Wolverhampton: contatti e dialoghi già avviati da settimane con i rappresentanti del giocatore capitanati da Carlos Leite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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