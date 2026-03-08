La Juventus sta seguendo da vicino le trattative di calciomercato, con particolare attenzione alla possibile risoluzione del trasferimento di Milik e all'acquisto di Kolo Muani per 40 milioni di euro. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale su incontri, indiscrezioni e affari conclusi nel mercato dei bianconeri. Segui tutte le novità per conoscere gli sviluppi più recenti.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: risoluzione per Milik? 40 milioni su Kolo Muani

Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: novità importanti su Kolo Muani. Spunta l’ipotesi Zirkzee

Leggi anche: Juve, a giugno nuovo tentativo per Kolo Muani. Servono 40 milioni

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato Juve.

Temi più discussi: La Juventus sta lavorando per portare a Torino quattro parametri zero; Ora è ufficiale, Montero allenerà Balotelli: l'annuncio dell'Al Ittifaq; Colpo in MLS: dall'Inghilterra a Toronto; Vlahovic-Juventus, prove di rinnovo: presto un incontro tra le parti.

Juve, c’è la risoluzione del contratto: svuota l’armadiettoPossibile rescissione a fine campionato per un giocatore della Juventus con i bianconeri pronti a salutare un tesserato ... calciomercato.it

Juventus, addio a Montero: allenerà l'Al-Ittifaq di Balotelli, pronta la risoluzione del contrattoL'ex difensore della Juventus, Paolo Montero, è pronto a ripartire in panchina da allenatore dell'Al-Ittifaq, squadra, club di seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti. Montero è fermo da un anno e ... calciomercato.com

Confessione di calciomercato sulla Juve “È il giocatore ideale per Spalletti” - facebook.com facebook

#Vicario- #Inter, derby d’Italia con la #Juve sul calciomercato! #Diaby nome caldo, il sogno è #NicoPaz x.com