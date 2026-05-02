Bernardo Silva Juve il Galatasaray in pole position? I turchi preparano una offerta faraonica I dettagli

Il club turco sta valutando un’offerta di circa 50 milioni di euro per il calciatore, che attualmente è sotto osservazione da parte di diversi club europei. La trattativa riguarda la possibile acquisizione del giocatore, con il Galatasaray che sembra essere in prima fila tra le società interessate. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali né dettagli definitivi riguardo alla proposta o alle trattative in corso.

di Francesco Spagnolo Bernardo Silva Juve, il Galatasaray sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta di 50 milioni di euro per il calciatore. Ecco tutti i dettagli. Il mercato internazionale è pronto a infiammarsi attorno a uno dei nomi più talentuosi e carismatici del panorama calcistico europeo. Al passo d’addio con il Manchester City, il fantasista portoghese è ormai ufficialmente a caccia di una nuova sfida professionale che possa garantirgli centralità e nuovi stimoli. In questo scenario, l’ipotesi Bernardo Silva Juve ha iniziato a circolare con insistenza nelle ultime ore, trasformandosi da semplice suggestione a un obiettivo concreto per la dirigenza bianconera.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, il Galatasaray in pole position? I turchi preparano una offerta faraonica. I dettagli Notizie correlate Bernardo Silva Juventus, spunta una nuova insidia: questo club è pronto a presentare l’offerta per il portoghese. I dettaglidi Francesco SpagnoloBernardo Silva Juventus, presto potrebbe aprirsi un’asta sul portoghese. Juventus, l’indiscrezione “Juve in pole per Bernardo Silva”Clamoroso dal Portogallo: Juventus in pole per Bernardo Silva, c’è l’offerta concreta. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Juve, ecco come Bernardo Silva giocherebbe insieme a Yildiz; La Juve del futuro va di fretta: da Alisson a Bernardo Silva, i nuovi assi di Spalletti; La Juventus insiste per Bernardo Silva: nuovi contatti, c'è una priorità per il mercato dei bianconeri; Bernardo Silva-Juve, spunta Danilo: il commento sul colpo mercato diventa subito virale. Juve, a chi toglierebbe il posto Bernardo Silva? Spalletti pensa al 4-2-3-1, Thuram e Conceiçao...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui. L’arrivo di Bernardo Silva cambierebbe un po’ gli equ ... gazzetta.it Chi potrebbe far spazio a Bernardo Silva nella rosa della Juventus 2026/27Il portoghese Bernardo Silva è il grande obiettivo di Luciano Spalletti per rinforzare il centrocampo della Juventus per la stagione che verrà.. tuttomercatoweb.com Aggiornamento sulla trattativa Bernardo Silva - Juventus La telefonata tra Spalletti e il calciatore #juventus #Juve #BernardoSilva #Spalletti #calciomercato - facebook.com facebook Juve, a chi toglierebbe il posto Bernardo Silva Spalletti pensa al 4-2-3-1, Thuram e Conceiçao... x.com