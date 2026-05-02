Calciomercato Inter mirino su Marco Palestra | il piano per arrivare al gioiello di proprietà dell’Atalanta

L'Inter sta valutando diverse mosse di calciomercato. Tra queste, si parla di un interesse per Marco Palestra, giocatore di proprietà dell’Atalanta, con l’obiettivo di portarlo in nerazzurro. Contestualmente, si considerano anche possibili acquisti di Nico Paz e si stanno analizzando le situazioni di Luis Henrique e Dumfries, che potrebbero finanziare le operazioni. Le trattative sono in fase di sviluppo e non ci sono ancora accordi definitivi.

di Lorenzo Vezzaro Calciomercato Inter: ipotesi doppio colpo con Nico Paz, mentre il futuro di Luis Henrique e Dumfries finanzia l’operazione. Il nome di Marco Palestra è balzato in cima alla lista dei desideri per rinforzare le corsie esterne della squadra nerazzurra. Come riportato dal Corriere dello Sport, il laterale classe 2005, che sta concludendo un’annata da protagonista in prestito al Cagliari prima di rientrare all’ Atalanta, ha attirato l’attenzione della dirigenza grazie a prestazioni di altissimo livello che gli sono valse anche la chiamata in Nazionale. Il club milanese ha già iniziato a studiare il fascicolo del giovane esterno, valutando la fattibilità di un’operazione che porterebbe alla corte di Cristian Chivu uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, mirino su Marco Palestra: il piano per arrivare al gioiello di proprietà dell’Atalanta Calciomercato Inter, i motivi dietro il mancato arrivo di Joao Cancelo dall'Al-Hilal Notizie correlate Calciomercato Inter, il piano per arrivare a Marco PalestraPochi dubbi su cosa si dovrà fare a sinistra, tanti interrogativi per quanto riguarda la fascia destra. Palestra Inter, il gioiello di proprietà dell’Atalanta resta il primo obiettivo per la fascia. Lo stato della trattativadi Lorenzo VezzaroPalestra Inter: la valutazione della Dea per il classe 2005 e i piani di Cristian Chivu per il dopo Dumfries Il futuro della corsia... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calciomercato Inter, pericolo Barcellona: Lautaro Martinez nel mirino catalano; ?? Calhanoglu pronto al rinnovo con l'Inter. Per la Juve c'è Alisson; Inter, Nico Paz più Palestra è possibile: ecco come. E se Chivu convincesse Diouf…; Inter, dopo Massolin altri due giovani del Modena nel mirino. Calciomercato Inter: Alessandro Bastoni ha aperto al trasferimento al Barcellona ma rimane un grande ostacolo nell’operazioneCalciomercato Inter: Alessandro Bastoni ha aperto al trasferimento al Barcellona ma rimane un grande ostacolo nell'operazione ... calcionews24.com Calciomercato Inter News | Il Barcellona torna su Lautaro, Dimarco rinnovo pronto (29 aprile 2026)Il calciomercato Inter è preoccupato dalle possibili offerte per Lautaro Martinez mentre Federico Dimarco rinnova per un'altra stagione ... ilsussidiario.net Mercato, Inter inamovibile: questo giocatore non farà assolutamente parte della rosa 26/27 https://www.fcinter1908.it/calciomercato/mercato-inter/mercato-inter-inamovibile-questo-giocatore-addio/ - facebook.com facebook Il brasiliano saluta dopo una sola stagione Lo scenario #calciomercato #Inter #LuisHenrique x.com