Calciomercato Inter il piano per arrivare a Marco Palestra

L'Inter sta pianificando le prossime mosse di calciomercato e ha già in mente un obiettivo principale per la fascia sinistra. Tuttavia, ci sono ancora molte incognite sulla strategia da adottare per rinforzare l'out right. La squadra sta valutando diverse opzioni e si sta concentrando sui dettagli delle trattative. La situazione rimane in evoluzione e non ci sono ancora decisioni definitive.

Pochi dubbi su cosa si dovrà fare a sinistra, tanti interrogativi per quanto riguarda la fascia destra. Luis Henrique non è riuscito a fare il salto di qualità, su Denzel Dumfries pende la clausola attivabile dalla concorrenza nel mese di luglio. Sembra proprio che da quella parte il calciomercato dell’Inter Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, il piano per arrivare a Marco Palestra Articoli correlati Mercato Inter, il piano per arrivare a Palestra. Ecco chi finanzia l’affaredi Redazione Inter News 24Mercato Inter, ecco il piano per arrivare a Marco Palestra. Leggi anche: Calciomercato Napoli, c’è il piano per arrivare a Mainoo: sacrificato un azzurro Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Serie A, Calciomercato Inter – Colpi in tutti i reparti: le ultimissime; Obiettivo Palestra: l’Inter fa tremendamente sul serio. Due cessioni per avvicinarsi: il piano; Inter: tutto su Vicario, in rotta col Tottenham. Ma Sommer può restare: il ruolo e i piani dei nerazzurri; Inter, Alisson e Vicario per il dopo Sommer: il piano per il nuovo portiere. Inter, Bastoni al Barcellona: servono 90 milioni per il sìVisualizzazioni: 0 Calciomercato Inter: il Barcellona punta Bastoni. I nerazzurri chiedono 90 milioni per il bilancio, ma i blaugrana offrono contropartite per abbassare il prezzo Calciomercato Inter, ... calciostyle.it Calciomercato Inter Juventus Roma / El Kaddouri vicino al rinnovo con il BresciaCALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ROMA BRESCIA EL KADDOURI / BRESCIA – El Kaddouri è senza dubbio il talento più in vista del Brescia. Il belga, cercato da Inter, Juventus e Roma, oltre che da Tottenham e ... calciomercatoweb.it CALCIOMERCATO INTER L’#Inter fa sul serio per Marco #Palestra. Il talento classe 2005 è uno dei grandi obiettivi nerazzurri per il futuro della fascia. La valutazione è alta (40-50 milioni) e trattare con l’#Atalanta non è facile. Il piano dell’Inter sarebbe q - facebook.com facebook PIO ESPOSITO!!! INTER AVANTI!!! Il bomber nerazzurro con la partecipazione di Carnesecchi Palladino e l'Atalanta chiedono un fallo di mano di Dumfries, ma non c'è niente #Inter #InterAtalanta x.com