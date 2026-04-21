Calcio serie C il Perugia senza mezza difesa con il Forlì Ma le alternative non mancano

Da perugiatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di Serie C, il Perugia si prepara ad affrontare il Forlì con alcune assenze importanti in difesa. La squadra dovrà fare a meno di metà reparto, ma le alternative disponibili permettono comunque di schierare diverse soluzioni. La preparazione alla partita ha avuto qualche difficoltà, lasciando trasparire alcune preoccupazioni tra i tifosi e i collaboratori. La sfida si avvicina, e le scelte tattiche saranno decisive.

Non si può dire che la preparazione alla decisiva sfida di Forlì sia iniziata sotto i migliori auspici. Il Perugia domenica prossima non avrà a disposizione nè Gabriele Angella nè Diego Stramaccioni, usciti malconci dalla sfida contro il Campobasso. In pratica mezza difesa.C'è qualche rammarico.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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