Calcio serie C il Perugia senza mezza difesa con il Forlì Ma le alternative non mancano
Nel campionato di Serie C, il Perugia si prepara ad affrontare il Forlì con alcune assenze importanti in difesa. La squadra dovrà fare a meno di metà reparto, ma le alternative disponibili permettono comunque di schierare diverse soluzioni. La preparazione alla partita ha avuto qualche difficoltà, lasciando trasparire alcune preoccupazioni tra i tifosi e i collaboratori. La sfida si avvicina, e le scelte tattiche saranno decisive.
Non si può dire che la preparazione alla decisiva sfida di Forlì sia iniziata sotto i migliori auspici. Il Perugia domenica prossima non avrà a disposizione nè Gabriele Angella nè Diego Stramaccioni, usciti malconci dalla sfida contro il Campobasso. In pratica mezza difesa.C'è qualche rammarico.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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