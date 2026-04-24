Calcio serie C il Perugia spera in Dell' Orco per attenuare l' emergenza in difesa

Il Perugia si prepara alla partita di serie C contro il Forlì e spera di poter contare su Dell'Orco per rinforzare la difesa. La squadra ha affrontato giorni difficili in vista di questa gara, segnati da alcuni problemi nel reparto difensivo. La presenza del difensore potrebbe rappresentare un’ulteriore opzione per il tecnico, in un momento in cui l’obiettivo è migliorare la compattezza della linea arretrata.

Come già evidenziato non si può dire che la marcia di avvicinamento al match di Forlì sia iniziata sotto i migliori auspici.Quella che si profila è un'autentica emergenza in difesa: ai già indisponibili Gabriele Angella e Diego Stramaccioni rischia di aggiungersi, anzi, è altamente probabile.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Calcio serie C, verso Pianese - Perugia: Angella e Dell'Orco chiamati a stringere i denti Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Calcio serie C, il Perugia senza mezza difesa con il Forlì. Ma le alternative non mancano; Calcio serie C, il Grifo rischia ancora di perdere i pezzi in difesa: si ferma anche Riccardi; Verso gli ultimi 90 minuti; Rosa Perugia - Serie C Girone B Italia. Calcio serie C, il Perugia spera in Dell'Orco per attenuare l'emergenza in difesaIl centrale di Lodi dovrebbe farcela, mentre poche sono le possibilità per Riccardi. Formazione all'insegna del 4-2-3-1 ... perugiatoday.it Calcio serie C, il Grifo rischia ancora di perdere i pezzi in difesa: si ferma anche RiccardiIl centrale si è fermato durante l'allenamento di oggi pomeriggio ma si respira cauto ottimismo. Tedesco spera di recuperare in extremis Dell'Orco (sabato il test decisivo) e tornerà al 4-2-3-1 ... today.it Giancarlo Dell'Orco nella Giunta nazionale Aigo: "Sul turismo diffuso esportiamo modello Maremma" - x.com Non vedete l’ora di Immergervi davvero nelle vicende degli eroi vichinghi e provare sulla vostra pelle la furia del guerriero razziatore Allora non potete mancare venerdì 24 Aprile alla Taverna dell'Orco per serata nella selvaggia Norvegia normanna, tra giochi - facebook.com facebook