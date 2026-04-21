Roma Femminile scudetto a un passo | mancano due vittorie per il terzo titolo

La Roma Femminile si avvicina al terzo scudetto della sua storia, con quattro giornate rimanenti nella stagione di Serie A. La squadra, guidata dall’allenatore Alessandro Rossettini, ha bisogno di due vittorie per ottenere matematicamente il titolo. Attualmente, ha superato la Juventus in classifica e si trova a un passo dal conquistare il campionato. La squadra spera di chiudere la stagione con il tricolore già in tasca.

La Roma Femminile ipoteca il terzo scudetto della sua storia. A quattro giornate dalla conclusione della Serie A, la formazione guidata da Alessandro Rossettini necessita di due vittorie per assicurarsi matematicamente il titolo, consolidando il sorpasso gerarchico sulla Juventus. Nonostante una rivoluzione organica estiva e le precoci difficoltà in Women’s Cup ed Europa, il club ha già blindato la qualificazione alla prossima Champions League con un mese d’anticipo. Il percorso stagionale registra una sola sconfitta in campionato, subita contro la Fiorentina, a fronte di una tenuta atletica che ha permesso di gestire un calendario saturo fino alla sosta invernale.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile, scudetto a un passo: mancano due vittorie per il terzo titolo Notizie correlate Volley femminile, finale scudetto: Conegliano travolge Milano ed è a un passo dal titoloLa stagione di volley femminile entra nei suoi atti finali: la corazzata Conegliano batte agevolmente Milano e ora è a un passo dalla scudetto Un... Campionato sammarinese. Volata per il titolo, il Tre Fiori è a un passo dallo scudettoIl campionato sammarinese si avvia al gran finale con una penultima giornata scandita da emozioni forti e verdetti che iniziano a delinearsi, anche... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Scheda squadra Roma Women; Tabellino partita Roma Women vs Genoa Women; Tabellino partita Fiorentina Femminile vs Roma Women; Tabellino partita Napoli Women vs Roma Women. Femminile, cambiano data e orario di Juventus-Roma: ecco quando si giocaLa diciannovesima giornata di campionato contro le bianconere andrà in scena sabato 26 aprile alle 12.30. Una gara fondamentale in ottica corsa allo Scudetto ... ilromanista.eu Serie A Femminile, la Roma ritrova la vittoria: battuta la Lazio in rimontaDopo due pareggi consecutivi, la Roma Femminile torna alla vittoria in Serie A. Lo fa nella sfida più sentita, in rimonta, nel derby contro la. tuttomercatoweb.com #ASRomaFemminile x.com Under 14 femminile - Seconda Fase - Girone 2 - Basket Roma 94 - Bull Basket Latina 24 Parziali: 30-2, 17-3, 18-8, 27-11 Basket Roma: Pagliari 15, Orsi 9, De Martino 20, Folliero 4, Lodovici Dini 4, Giancola 12, Mattogno 8, Conte, De Astis 14, Carrà 8. All. M facebook