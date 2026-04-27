Basket femminile Schio campione d’Italia | battuta Venezia in gara 3 è il 14° scudetto

Il Famila Wuber Schio ha vinto il suo 14° scudetto nel basket femminile superando in gara 3 l’Umana Reyer Venezia con il punteggio di 70-64. La partita si è giocata al PalaRomare, con il risultato che ha concluso la serie al meglio delle tre partite. Laksa si è distinta come MVP, con 17 punti realizzati.

Il Famila Wuber Schio supera 70-64 l’Umana Reyer Venezia al PalaRomare e chiude la serie 2-1. Decisiva Laksa, MVP con 17 punti. Il Famila Wuber Schio è campione d’Italia nella Techfind Serie A1 femminile. Nella decisiva gara 3 della finale playoff, le venete superano 70-64 l’Umana Reyer Venezia al PalaRomare, completando la rimonta dopo il ko iniziale in gara 1 e chiudendo la serie sul 2-1. Per Schio si tratta del quattordicesimo scudetto della storia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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