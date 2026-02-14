Calcio il Milan non sbaglia e batte il Pisa nell’anticipo di Serie A

Il Milan ha vinto contro il Pisa nell’anticipo di Serie A, una vittoria che nasce dalla determinazione della squadra e dalla volontà di non perdere terreno in classifica. La partita si è decisa negli ultimi minuti, quando un gol decisivo ha fatto esplodere di gioia i tifosi rossoneri presenti allo stadio. I giocatori hanno sudato fino all’ultimo secondo per conquistare i tre punti e mantenere il passo con l’Inter.

Il Milan soffre e combatte fino alla fine ma al termine dei 90? porta a casa tre punti pesantissimi per restare agganciata all'Inter capolista. La squadra meneghina è infatti riuscita a battere nell'anticipo della 25esima giornata il Pisa in trasferta con il punteggio di 1-2. Vittoria importante per gli uomini di Allegri che si portano a -5 dai cugini nerazzurri, impegnati domani nel derby d'Italia. All'Arena Garibaldi, al 39? il Milan è riuscito a passare in vantaggio grazie al gol di Ruben Loftus-Cheek. I rossoneri hanno poi avuto l'occasione di raddoppiare dagli undici metri ma Fullkrug non ha convertito l'occasione in gol.