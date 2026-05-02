Calcio Estero live Sky e NOW dal 1 al 4 Maggio 2026 - Premier League Ligue 1 Coppa Germania

Dal 1 al 4 maggio, gli appassionati di calcio internazionale potranno seguire diversi incontri su Sky e NOW, con partite della Premier League inglese, della Bundesliga tedesca, della Ligue 1 francese e della Barclays Women’s Super League inglese. La programmazione prevede una serie di incontri che copriranno tutto il fine settimana e il primo giorno della settimana successiva, offrendo un'ampia gamma di eventi calcistici da seguire in diretta streaming o televisiva.

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 1, a lunedì 4 maggio in scena la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Barclays Women’s Super League inglese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 35ª giornata di Premier League, con la corsa al titolo tra Arsenal e Manchester City che si fa sempre più avvincente. Si parte venerdì alle 21 con la sfida tra Leeds e Burnley (Sky Sport Calcio). Sabato in scena quattro partite: alle 16 Newcastle-Brighton (Sky Sport Calcio), Brentford-West Ham (Sky Sport 251) e Wolverhampton-Sunderland (Sky Sport 252), alle 18.🔗 Leggi su Digital-news.it

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