Dal 17 al 20 aprile 2026, gli appassionati di calcio internazionale avranno l’opportunità di seguire molte partite sui canali di Sky e sulla piattaforma NOW. Durante questo weekend, si disputeranno incontri delle principali leghe europee, tra cui la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. Le partite saranno trasmesse in diretta, offrendo agli spettatori la possibilità di assistere agli incontri di calcio di alcuni dei campionati più seguiti del continente.

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 17, a lunedì 20 aprile in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. IN PREMIER SCONTRO AL VERTICE - In Inghilterra si torna in campo per la 33ª giornata di Premier League. Sabato in scena cinque partite: alle 13.30 Brentford-Fulham (Sky Sport 256 e Sky Sport 4K), alle 16 Newcastle-Bournemouth (Sky Sport 256) e Leeds-Wolverhampton (Sky Sport 251), alle 18.30 Tottenham-Brighton (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), alle 21 Chelsea-Manchester United (Sky Sport Uno). Domenica in programma altri due incontri: alle 15 Everton-Liverpool (Sky Sport Arena e Sky Sport 4K), mentre alle 17.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Calcio Estero live Sky e NOW (dal 17 al 20 Aprile 2026) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

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