Calcio Estero live Sky e NOW dal 21 al 23 Aprile 2026 - Premier League Ligue 1 Coppa Germania

Dal 21 al 23 aprile 2026, gli appassionati di calcio potranno seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW diverse partite di campionati europei e competizioni nazionali. L’offerta include incontri della Premier League inglese, della Ligue 1 francese e della Coppa di Germania, offrendo un’ampia gamma di partite da seguire durante il fine settimana.

Un nuovo appuntamento con il calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW tra Premier League inglese, Coppa di Germania e Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra la 34ª giornata di Premier League inizia martedì e mercoledì con 3 partite: alle 21 su Sky Sport Uno, in campo Brighton-Chelsea. Mercoledì, alla stessa ora, le sfide Burnley-Manchester City (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e Bournemouth-Leeds (Sky Sport Max e Sky Sport 251). COPPA DI GERMANIA - In Germania appuntamento con le semifinali di DFB-Pokal: mercoledì, alle 20.45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, da non perdere la sfida tra il Bayer Leverkusen e il Bayern Monaco campione di Germania.🔗 Leggi su Digital-news.it

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