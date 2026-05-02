La regular season 2025-2026 del campionato di calcio a 5 si è conclusa con l’ultimo turno, segnando la fine di un torneo ricco di incontri e risultati. La squadra che ha conquistato il primo posto è stata la Meta Catania, mentre Mantova e Cosenza sono state retrocesse dopo aver concluso la stagione in fondo alla classifica. I match di questa fase hanno determinato le posizioni finali e le squadre che accederanno ai playoff o disputeranno la zona retrocessione.

La regular season 2025-2026 della Serie A di calcio a 5 si è ufficialmente chiusa con il 30esimo e ultimo turno di un segmento di annata che è stato davvero intenso e appassionante. Fra chi ha prenotato il posto ai playoff, chi spera di rimanere in categoria e chi invece dovrà salutare il massimo campionato. Ecco come sono andate le cose. Pirotecnico 4-4 fra Sporting Sala Consilina e Catania, con gli etnei che in rimonta si assicurano il primo posto. Si prende i tre punti la L84 Torino, che regola 4-2 la Fortitudo Pomezia, mentre il Napoli batte 3-8 l’Active Network andando a sigillare la terza testa di serie ma spedendo i rivali di giornata ai playout.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5: la Meta Catania vince la regular season della Serie A. Mantova e Cosenza retrocesse

Notizie correlate

Calcio a 5, Meta Catania e L84 si prendono i 3 punti. Came, vittoria pesante! Mantova e Cosenza non mollanoLa 29esima e penultima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 ha regalato una volta di più gol, colpi di scena e...

Calcio a 5: 28esima di regular season. Turno decisivo per la Serie ALa terzultima giornata della regular season della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 si preannuncia come uno snodo decisivo verdetti pensando ai...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Scheda squadra Covei Meta Catania Bricocity; Serie A KINTO, Meta Catania e L84 a segno. Pari Feldi. Sandro Abate ai playoff col 2-2. Came, blitz e salvezza! Vincono Mantova e Cosenza; L84 e lo schiaffo shock dopo il big match contro Meta Catania (VIDEO); Calcio a 5, Meta Catania e L84 si prendono i 3 punti. Came, vittoria pesante! Mantova e Cosenza non mollano.

Calcio a 5, Meta Catania e L84 si prendono i 3 punti. Came, vittoria pesante! Mantova e Cosenza non mollanoLa 29esima e penultima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 ha regalato una volta di più gol, colpi di scena e ribaltoni ... oasport.it

Futsal, Serie A KINTO: corsa al primato e bagarre salvezza: ultima giornata, la resa dei contiAlla Meta Catania basta un punto per chiudere la regular season al primo posto. Capurso-Mantova, si salvi chi può Aspettando la post-season. Basta un punto alla Covei Meta Catania Bricocity in quel di ... corrieredellosport.it

Ultima gara della regular season 30° giornata - Serie A Kinto Sabato 2 Maggio Sporting Sala Consilina - Covei Meta Catania Bricocity Centro Sportivo Meridionale, San Rufo Ore 18:00 Diretta su Sky Sport e canale Youtube - facebook.com facebook