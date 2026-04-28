Nella 29esima giornata della stagione regolare di calcio a 5, Meta Catania e L84 hanno ottenuto tre punti ciascuna grazie alle vittorie conquistate sul campo. La Came ha registrato una vittoria importante, mentre Mantova e Cosenza continuano la loro corsa, non perdendo terreno in classifica. La giornata ha visto numerosi gol e azioni decisive che hanno influenzato le posizioni delle squadre in classifica.

La 29esima e penultima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 ha regalato una volta di più gol, colpi di scena e ribaltoni in classifica. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. In vetta Meta Catania e L84 Torino non sbagliano: 6-1 degli etnei in casa contro l’Active Network e 0-3 dei piemontesi sul campo del Napoli, in uno dei big match di questo turno. Si ferma sul 4-4 invece la marcia della Feldi Eboli che trova un Capurso coriaceo a rallentare l’avanzata dei campani. Colpo pazzesco della Came Treviso: i veneti mettono a segno il blitz per 2-6 nella tana della Fortitudo Pomezia prendendosi la certezza della salvezza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5, Meta Catania e L84 si prendono i 3 punti. Came, vittoria pesante! Mantova e Cosenza non mollano

Notizie correlate

Leggi anche: Calcio a 5: Meta Catania e L84 rallentano, ne approfitta la Feldi Eboli

Leggi anche: Calcio a 5: Meta Catania e Napoli impattano in Serie A. Accorcia L84 Torino, cade la Feldi

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Scheda squadra Covei Meta Catania Bricocity; Calcio a 5: Meta Catania, è tuo lo scontro diretto in Serie A! Bene Roma e Sporting Sala Consilina; L84 e lo schiaffo shock dopo il big match contro Meta Catania (VIDEO); Torino, scandalo nel futsal: pugno in faccia al brasiliano della Meta Catania Bocao. Il video.

Calcio a 5: Meta Catania, è tuo lo scontro diretto in Serie A! Bene Roma e Sporting Sala ConsilinaLa tranche d'apertura della 28esima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 ha già regalato gol, emozioni forti e modifiche - temporanee - alla ... oasport.it

Futsal, Serie A KINTO: il cerchio si stringe, Meta Catania padrona del proprio destino. Napoli-L84 big matchTurno infrasettimanale per la penultima giornata di regular season: Fortitudo Pomezia-Came Treviso da brividi Le prime sette con in mano il pass per i playoff scudetto, anche se devono ancora essere c ... corrieredellosport.it

FUTSAL: MARTEDÌ LA META CATANIA OSPITA L'ACTIVE NETWORK Nel penultimo atto della stagione regolare la Covei Meta Catania Bricocity, capolista della Serie A di Futsal dopo il successo di Leini, ospita l'Active Network a poche settimane dalla - facebook.com facebook