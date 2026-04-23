La 28ª giornata della stagione regolare di calcio a 5 si svolge con alcune squadre ancora impegnate nella corsa alle posizioni di vertice. Sono in programma diverse partite che potrebbero influenzare la classifica finale e determinare le squadre che accederanno ai playoff. La giornata rappresenta un momento cruciale, con molte sfide che si svolgono in contemporanea e che potrebbero avere un impatto decisivo sulla composizione della classifica.

La terzultima giornata della regular season della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 si preannuncia come uno snodo decisivo verdetti pensando ai verdetti che potranno venire fuori per la classifica del massimo torneo italiano di futsal, a tutti i livelli: dalla zona playoff a quella per la retrocessione. Riflettori puntati sulla sfida al vertice tra L84 Torino e Meta Catania: in palio ci sono punti pesantissimi per la corsa al primato. Un eventuale pareggio potrebbe sorridere maggiormente ai piemontesi, forti del successo nello scontro diretto dell’andata, anche se in un’annata così equilibrata ogni calcolo rischia di essere ribaltato. Se in alto si lotta per la vetta, in basso la tensione è forse ancora più alta.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5: 28esima di regular season. Turno decisivo per la Serie A

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