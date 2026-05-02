Cagliari scoperta serra con 121 piante | arrestata una donna

A Cagliari, una donna è stata arrestata dopo il ritrovamento di una serra nascosta contenente 121 piante. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, ma l'ubicazione del locale ha permesso di evitare i controlli iniziali. Le piante sequestrate potrebbero aver avuto un valore di mercato nero molto elevato, anche se il calcolo preciso non è stato divulgato. La donna si trova ora a disposizione delle autorità per ulteriori accertamenti.

? Cosa scoprirai Come faceva a nascondere un secondo locale ai controlli?. Quanto avrebbero potuto generare le 121 piante sul mercato nero?. Chi gestiva la rete di distribuzione nell'hinterland cagliaritano?. Perché gli investigatori sospettano un uso abusivo della rete elettrica?.? In Breve Sequestrati 1.700 euro in contanti e materiale per confezionamento droga.. Valore commerciale del raccolto stimato tra 60.000 e 80.000 euro.. Indagini in corso su possibili allacci abusivi alla rete elettrica.. Seconda coltivazione scoperta in locale nascosto durante la perquisizione.. La Squadra Mobile di Cagliari ha scoperto una serra clandestina con 121 piante di cannabis indica nell’hinterland del capoluogo durante un blitz operativo avvenuto sabato 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, scoperta serra con 121 piante: arrestata una donna Notizie correlate Leggi anche: “Venite, c’è puzza di marijuana”: scoperta una serra con 43 piante, arrestato un giovane Leggi anche: “Venite, c’è odore di marijuana”: scoperta una serra con 43 piante, arrestato un giovane