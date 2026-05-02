Un uomo è stato arrestato a Cagliari con l'accusa di tentato omicidio dopo aver sparato al fratello durante un diverbio legato a un orto. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava raccogliendo ortaggi dal suo terreno quando si è verificata la lite. La compagna dell'uomo, che si trovava sul posto, è riuscita a mettersi in salvo insieme a lui. Indagini in corso per chiarire i dettagli dell'incidente.

Spara al fratello e alla compagna al culmine di una lite per futili motivi in un orto: arrestato un agricoltore di 42 anni per tentato omicidio a Decimoputzu, nel Sud Sardegna. Le indagini dei carabinieri dell'aliquota radiomobile di Iglesias, supportati dalle Stazioni di Decimomannu e Uta, sono partite subito.,, Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l'uomo avrebbe sorpreso il fratello mentre prelevava alcuni ortaggi dal proprio terreno. Quello che inizialmente sembrava uno dei tanti litigi sarebbe poi degenerato rapidamente quando il proprietario del terreno si è presentato armato di un fucile semiautomatico calibro 12. Il fratello e la compagna sono scappati verso la loro abitazione.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cagliari, litiga per l'orto e spara al fratello: arrestato per tentato omicidio

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