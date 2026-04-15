Pistoia | spara al vicino con la pistola mancandolo arrestato per tentato omicidio

A Uzzano, in provincia di Pistoia, un uomo ha sparato con una pistola contro un vicino in un terreno agricolo. Il colpo non ha raggiunto la vittima e l’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio si è verificato nel corso di un episodio di violenza tra vicini, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La persona arrestata è stata condotta in caserma per gli accertamenti del caso.

UZZANO (PISTOIA) – Terrore in provincia di Pistoia. Un uomo avrebbe esploso contro un’altra persona un colpo di pistola in un terreno agricolo a Uzzano, mancando però il bersaglio. Il 55enne, residente a Pescia, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio, oltre che di violazioni sulle l porto d’armi: da una successiva perquisizione nella sua abitazione sono stati infatti ritrovati due fucili e due pistole regolarmente detenuti, ma che non avrebbero dovuto essere portati fuori da tale luogo. E’ stata la stessa vittima, un 50enne di origini albanesi rimasto illeso, residente a Uzzano, ad allertare il 112 dopo la fuga in auto dell’aggressore.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pistoia: spara al vicino con la pistola mancandolo, arrestato per tentato omicidio Notizie correlate Leggi anche: Tentato omicidio, impugna la pistola e spara contro il vicino. Terrore a Uzzano Spara al cugino dopo la lite per uno scooter: arrestato 19enne a Gela, è accusato di tentato omicidioGiovanni Raniolo, 19 anni, avrebbe sparato al cugino Antonino qualche giorno dopo una lite per un motorino: la vittima è stata colpita al piede. Panoramica sull’argomento Pistoia: spara al vicino con la pistola mancandolo, arrestato per tentato omicidioTerrore in provincia di Pistoia. Un uomo avrebbe esploso contro un'altra persona un colpo di pistola in un terreno agricolo a Uzzano, mancando però il bersaglio ... firenzepost.it Spara al vicino di campo che resta però fortunatamente illeso: arrestato pesciatino con l'accusa di tentato omicidioAvrebbe esploso contro un’altra persona un colpo di pistola in un terreno agricolo in via delle Pille, mancando però il bersaglio. L’uomo, 55 anni residente a Pescia, è stato arrestato dai carabinieri ... valdinievoleoggi.it