LIVE Berrettini-Hurkacz Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA | avanti annullando match point Arnaldi ora Cadenasso e poi il romano!

È in corso un torneo di tennis a Cagliari, con diversi incontri in programma. Tra i protagonisti, un giocatore italiano ha vinto il primo set contro un avversario straniero e successivamente ha eliminato un altro sfidante. Nel frattempo, un altro giocatore italiano ha recuperato da una situazione difficile, vincendo un match che durato oltre tre ore e culminato in un tie break deciso con successo. Seguiamo gli aggiornamenti in tempo reale su questa giornata di partite.

16:08 Gianluca Cadenasso, giovane prospetto 2004 azzurro ha vinto il primo set contro De Jong, poi Berrettini! 15:06 Tre ore e un tie break del terzo risolto brillantemente a favore per Matteo Arnaldi, che avanza annullando match point a Nuno Borges. Ora Cadenasso contro De Jong e poi il romano! 14:52 proseguono Borges e Arnaldi dopo tre ore di battaglia! Ora Cadenasso-De Jong e poi Berrettini! 13:43 Tempo di rammarico per Matteo Arnaldi, che dopo essere stato avanti 6-3, 4-2 contro Nuno Borges si è fatto rimontare e scavalcare nel 2° parziale (6-3, 4-5). Poi toccherà a Gianluca Cadenasso, classe 2004 azzurro sfidare Jesper De Jong prima del...🔗 Leggi su Oasport.it

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