Lunedì 13 aprile, l’assessore al turismo ha incontrato una delegazione proveniente da Zabkowice Slaskie, in Polonia, per rafforzare i rapporti tra le due città. La visita si è svolta a Pisa e ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e regionali. Durante l’incontro sono stati discussi vari progetti di collaborazione legati al settore turistico e alle iniziative culturali condivise. Questa visita si inserisce in un quadro di relazioni in crescita tra le due realtà.

Pisa, 13 aprile 2026 – Questa mattina, lunedì 13 aprile, l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, anche in rappresentanza del sindaco Michele Conti, ha ricevuto nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti una delegazione polacca proveniente dalla città di Zabkowice Slaskie, composta da Marcin Orzeszek, sindaco di Zabkowice Slaskie; Andrzej Dominik, presidente del Consiglio comunale; Stanislaw Moderski, direttore del Centro di Cultura e Turismo; Marcin Kulaczenko e Radoslaw Tarach del Dipartimento Strategia e Sviluppo; Joanna Pajkiert, interprete di lingua italiana del Dipartimento Strategia e Sviluppo. “Il mercato polacco - ha evidenziato l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - ha una grande rilevanza per la nostra destinazione turistica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo, si rinforza l’asse con la Polonia: ospite la delegazione di Zabkowice Slaskie

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