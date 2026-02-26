Mercato immobiliare a Napoli | tra turismo affitti e prezzi in crescita

Il mercato immobiliare a Napoli sta vivendo un momento di cambiamenti. Le richieste di affitti sono aumentate e i prezzi delle case stanno salendo. La città attrae sempre più turisti e questo influisce sul settore immobiliare. Le persone cercano soluzioni abitative anche per motivi di investimento. La situazione si sta evolvendo rapidamente e si può notare un interesse crescente nel mercato locale.

La casa a Napoli continua a rappresentare un tema di forte dibattito tra residenti, investitori e operatori del settore, con prezzi che variano drasticamente da quartiere a quartiere e con dinamiche influenzate dal turismo e dalla domanda locale. Secondo i dati di mercato aggiornati a gennaio 2026, i valori immobiliari nel capoluogo partenopeo mostrano trend differenziati tra le zone centrali e quelle più panoramiche. Nei quartieri costieri come Posillipo e Marechiaro i prezzi di vendita restano tra i più alti della città: si viaggia su medie attorno ai 4. Mercato immobiliare a Napoli: tra turismo, affitti e prezzi in crescitaNei quartieri costieri come Posillipo e Marechiaro i prezzi di vendita restano tra i più alti della città: si viaggia su medie attorno ai 4.600–5.300 euro al metro quadro per immobili di pregio, con ...