Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz Challenger Cagliari 2026 | orario programma streaming

Venerdì 1° maggio, nel pomeriggio, si svolgerà il match tra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Sardegna Open 2026, torneo Challenger di rilievo nel circuito. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con orario e programma specifici da verificare sui canali ufficiali dell’evento.

Matteo Berrettini tornerà in campo nel pomeriggio di venerdì 1° maggio per affrontare il polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Sardegna Open 2026, uno dei Challenger più prestigiosi dell’intero circuito cadetto. Dopo aver battuto lo statunitense Patrick Kypson e l’argentino Mariano Navone, il trentenne romano è pronto ad un nuovo esame sulla terra rossa di Cagliari. Quattro nel complesso i precedenti tra i due (nessuno però sul rosso), con il finalista di Wimbledon 2021 avanti 3-1. Lo scontro diretto più recente risale però alla United Cup del 2023, inoltre la prima delle loro sfide andò in scena nell’ambito delle qualificazioni per gli Australian Open 2018.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, venerdì 24 aprile, Lorenzo Musetti farà il proprio debutto nel Masters1000 di Madrid. Dove vedere in tv Musetti-Hurkacz oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, venerdì 24 aprile, Lorenzo Musetti farà il proprio debutto nel Masters1000 di Madrid. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sardegna Open, Berrettini: Senza questo pubblico oggi avrei perso; ATP Madrid 2026 oggi in tv: orari 22 aprile, ordine di gioco, streaming, azzurri in campo; Sardegna Open, scatta il main draw: riflettori su Berrettini e Hurkacz; Sardegna Open, febbre Berrettini a Cagliari: oggi il debutto contro Kypson. Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streamingMatteo Berrettini tornerà in campo nel pomeriggio di venerdì 1° maggio per affrontare il polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Sardegna Open ... oasport.it Dove vedere in tv Musetti-Hurkacz oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, venerdì 24 aprile, Lorenzo Musetti farà il proprio debutto nel Masters1000 di Madrid. Sul campo Arantxa Sanchez, l'azzurro sfiderà nel secondo turno ... oasport.it I volti noti non deludono: Cuore Berrettini al Sardegna Open, piega Kypson e ringrazia Cagliari: “Altrove avrei perso”. Mercoledì Sonego-Bellucci e Arnaldi . Anche Hubert Hurkacz e Cristian Garin avanti al Sardegna Open x.com MARTEDÌ STELLARE AL SARDEGNA OPEN: SUBITO BERRETTINI E HURKACZ Quattro azzurri avanti nelle qualificazioni, vince Lorenzo Carboni Al Sardegna Open sta per scoccare l’ora dei campioni. Terminata una giornata inaugurale dedicata al primo tu - facebook.com facebook