Un incidente si è verificato nel pomeriggio al crossodromo Tittoni di Cingoli, in provincia di Macerata, coinvolgendo un pilota di 33 anni. Durante una sessione di corsa, l’atleta ha perso il controllo dopo un salto di sei metri, cadendo violentemente. Immediato l’intervento dei soccorsi, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette, dove si trova in prognosi riservata.

Assisi (Perugia), 2 maggio 2026 – Un altro incidente in pista. È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette il pilota di motocross caduto lungo il percorso del crossodromo Tittoni di Cingoli, in provincia di Macerata. L’incidente si è verificato tra le 10:30 e le 11 di oggi, 2 maggio. Il crossista di 33 anni, residente ad Assisi, dall’Umbria aveva raggiunto l’impianto per effettuare una fase di allenamento: ottime le condizioni meteo e del tracciato in cui aveva iniziato a compiere la serie i giri che aveva in programma e che intendeva proseguire. Affrontando il tratto del cosiddetto “panettone”, una gibbosità abbastanza impegnativa e spettacolare per il salto che richiede, nell’impennata il centauro è caduto da un’altezza di circa sei metri, restando cosciente sulla pista.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade in pista, grave a 33 anni: incidente al crossodromo dopo un salto di sei metri

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