BYD 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

BYD (acronimo di “ Build Your Dreams “) è il primo costruttore mondiale di auto elettriche dal 2025 e il marchio cinese che cresce di più in Italia: a marzo 2026 ha venduto 5.193 unità, quasi il doppio di Tesla nello stesso mese, con una crescita del +189% sull’anno e una quota di mercato del 2,80%. La gamma 2026 in Italia copre tutti i segmenti dal city-car elettrica utility da meno di 19.000 € al SUV E sette posti da 73.000 €, con tecnologia a batteria Blade proprietaria, sistema ibrido Super DM-i da oltre 1.000 km combinati e architettura Super e-Platform 800V sui modelli più recenti. Vediamo modello per modello. Tutti i modelli BYD 2026 con prezzi.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Nuova BYD Atto 3 2026: L'AUTO CHE SI SUONA! Recensione, Prezzi e Autonomia Shock

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