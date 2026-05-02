Bus di linea prende fuoco nel Lodigiano il conducente si ferma in tempo e salva i passeggeri

Un autobus di linea ha preso fuoco nella provincia di Lodi, provocando l’intervento dei vigili del fuoco. Il conducente, grazie alla sua prontezza, è riuscito a fermarsi prima che le fiamme si diffondessero troppo, permettendo ai passeggeri di uscire in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari, ma non si sono registrati feriti gravi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

In provincia di Lodi, un autobus di linea è stato avvolto dalle fiamme. Il conducente è riuscito a fermarsi in tempo e salvare tutti i passeggeri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Bus di linea carico di passeggeri prende fuoco a Massalengo. Tutti salvi grazie alla prontezza dell’autista Incidente a Moncalieri: bus di linea va a fuoco, evacuati 40 passeggeri e traffico nel caosUn incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile 2026, in piazza Tre Martiri a Moncalieri. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trasporto pubblico, T2 ogni 6 minuti. Bus della Val Brembana: stop a Villa d’Almè; Arriva, il gruppo che gestisce i bus per Chioggia si prende i mezzi de La Linea: Puntiamo a espandere la nostra rete; Un bus d’autore sulla storica Linea 11: arte e inclusione in viaggio grazie ai ragazzi di Cuore 21; BUS, FOLLIE PALERMITANE: LE LINEE SI ALLUNGANO ANZICHE’ ACCORCIARSI. GLI STRANI CASI DI MONREALE E MONDELLO. Bus di linea prende fuoco nel Lodigiano, il conducente si ferma in tempo e salva i passeggeriIn provincia di Lodi, un autobus di linea è stato avvolto dalle fiamme. Il conducente è riuscito a fermarsi in tempo e salvare tutti i passeggeri. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Goo ... fanpage.it Bus di linea carico di passeggeri prende fuoco a Massalengo. Tutti salvi grazie alla prontezza dell’autistaÈ successo lungo la Strada Provinciale 23. Le persone a bordo sono riuscite a evacuare il mezzo in tempo, prima che il fuoco divorasse l'intera scocca ... msn.com 7 giorni di lavori nella nuova fase di realizzazione della tramvia Togliatti a Roma, con viabilità modificata e bus deviati - facebook.com facebook