Incidente a Moncalieri | bus di linea va a fuoco evacuati 40 passeggeri e traffico nel caos

Oggi nel primo pomeriggio un bus di linea ha preso fuoco in piazza Tre Martiri a Moncalieri. L’incendio ha costretto all’evacuazione circa 40 passeggeri e ha causato disagi al traffico della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessun ferito grave è stato segnalato, ma la circolazione ha subito rallentamenti significativi.

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile 2026, in piazza Tre Martiri a Moncalieri. Le fiamme hanno avvolto un autobus della linea 67 Gtt che stava percorrendo la statale 29 (prima via Tenivelli e poi via Cavour) in direzione di Torino. A bordo del mezzo pubblico.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Svizzera, valanga su un treno: 80 passeggeri coinvolti nel deragliamento, 30 evacuati, feriti. Cavi a fuoco nella stazione di LosannaUn treno è deragliato verso le 7 del mattino di oggi, lunedì 16 febbraio, in Svizzera sulla linea Frutigen-Brig, tra Goppenstein e Brig, nel... Locomotore prende fuoco, passeggeri evacuatiDicomano (Firenze), 7 aprile 2026 – Ancora disagi per i pendolari della linea tra Firenze e il Mugello.