Sabato intorno alle 12.45, lungo la Strada Provinciale 23 a Massalengo, un autobus di linea ha preso fuoco mentre era in transito. L’autobus, gestito dalla compagnia Star Mobility, era pieno di passeggeri. L’autista, grazie alla sua prontezza, ha fatto in modo che tutti i passeggeri riuscissero ad uscire in sicurezza prima che le fiamme si intensificassero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona.

Massalengo (Lodi) – Sabato di paura lungo la Strada Provinciale 23. Intorno alle 12.45 di oggi, un autobus di linea della compagnia Star Mobility è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre transitava nel territorio comunale di Massalengo. Il rogo, che secondo le prime ricostruzioni si sarebbe sprigionato dal quadro elettrico principale, si è propagato con estrema velocità: in pochi istanti il fumo e le fiamme hanno avvolto completamente il mezzo, facendo saltare tutti i vetri e riducendo il bus a una carcassa di metallo completamente distrutta. Nonostante il pullman fosse carico di passeggeri al momento dell'incendio, si è evitata la tragedia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bus di linea carico di passeggeri prende fuoco a Massalengo. Tutti salvi grazie alla prontezza dell’autista

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