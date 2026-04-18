Incidente a Moncalieri | bus di linea va a fuoco mentre è in marcia evacuati 40 passeggeri e traffico nel caos

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi in piazza Tre Martiri a Moncalieri, coinvolgendo un bus di linea in movimento. Sul posto sono state evacuate circa 40 persone, mentre il traffico ha subito disagi e rallentamenti. Le autorità sono intervenute per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, senza segnalare feriti gravi. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile 2026, in piazza Tre Martiri a Moncalieri. Le fiamme hanno avvolto un autobus della linea 67 Gtt che stava percorrendo la statale 29 (prima via Tenivelli e poi via Cavour) in direzione di Torino. A bordo del mezzo pubblico.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente a Moncalieri: bus di linea va a fuoco, evacuati 40 passeggeri e traffico nel caosUn incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile 2026, in piazza Tre Martiri a Moncalieri. Svizzera, valanga su un treno: 80 passeggeri coinvolti nel deragliamento, 30 evacuati, feriti. Cavi a fuoco nella stazione di LosannaUn treno è deragliato verso le 7 del mattino di oggi, lunedì 16 febbraio, in Svizzera sulla linea Frutigen-Brig, tra Goppenstein e Brig, nel... Tutti gli aggiornamenti Incidente a Moncalieri: bus di linea va a fuoco, evacuati 40 passeggeri e traffico nel caosUn incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile 2026, in piazza Tre Martiri a Moncalieri. Le fiamme hanno avvolto un autobus della linea 67 Gtt che stava percorrendo la statale ... torinotoday.it Paura a Moncalieri, un bus prende fuoco e le fiamme divorano il mezzo nel giro di pochi minuti [FOTO e VIDEO]Attimi di paura, questo pomeriggio a Moncalieri, quando un mezzo pubblico ha improvvisamente preso fuoco. Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato all'incidente, che ha coinvolto un mezzo ... torinoggi.it