Bulega scrive la storia | 14 vittorie di fila in WorldSBK record assoluto

Nicolò Bulega ha stabilito un nuovo record in campionato, vincendo per la quattordicesima volta consecutiva in WorldSBK. Con questa serie di successi, il pilota italiano ha scritto un capitolo importante nella storia della competizione, superando ogni precedente risultato. La sua striscia di vittorie si è conclusa con questa ultima gara, lasciando un segno indelebile nel campionato e nelle statistiche ufficiali.

C’è una linea sottile che separa il dominio dalla leggenda, e Nicolò Bulega oggi pomeriggio l’ha attraversata. A Balaton Park, in Ungheria, il pilota italiano dell’ Aruba.it Racing – Ducati ha vinto Gara 1 del quarto round del Mondiale Superbike 2026 e con questa vittoria è arrivato a quota 14 successi consecutivi: è il record assoluto del campionato. Battuto Toprak Razgatlioglu, fermo a 13. È una di quelle giornate che si ricordano per anni: 14 gare di fila vinte da uno stesso pilota, in un campionato che da decenni produce striscie eccezionali ma nessuna così lunga. Il turco Razgatl?o?lu — più volte vincitore del Mondiale, oggi non più nel paddock SBK — aveva firmato la sua serie di tredici fra l’estate del 2024 e l’inizio del 2025, in sella alla BMW.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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