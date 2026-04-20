Bulega domina ad Assen | 13 vittorie di fila e record eguagliato

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel terzo round del Campionato Mondiale di Superbike 2026, Nicolò Bulega ha conquistato la vittoria nella seconda gara disputata ad Assen, portando a 13 il suo numero di successi consecutivi. Con questa vittoria, ha eguagliato il record di vittorie consecutive stabilito in passato. La gara si è svolta sul circuito di Assen, noto per la sua storia nel motociclismo.

Nicolò Bulega ha sancito la sua supremazia nel terzo round del Mondiale 2026 di Superbike, dominando la seconda gara disputata questo fine settimana sul leggendario circuito di Assen. Il pilota della Aruba.it Racing – Ducati ha ottenuto il suo tredicesimo successo consecutivo, un traguardo che lo porta a eguagliare il primato stabilito in precedenza da Toprak Razgatlioglu. La prestazione del ducatista è stata caratterizzata da una gestione magistrale della gara dopo una fase iniziale meno fluida rispetto alla Superpole Race. Nonostante una partenza che lo ha scivolare in terza posizione, lasciando il comando ai compagni di squadra Iker Lecuona e Sam Lowes, Bulega è riuscito a imporsi con una fuga solitaria impressionante.🔗 Leggi su Ameve.eu

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CHI FERMA NICOLÒ BULEGA 13 vittorie di fila in SBK!

Video CHI FERMA NICOLÒ BULEGA? 13 vittorie di fila in SBK!

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