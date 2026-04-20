Bulega domina ad Assen | 13 vittorie di fila e record eguagliato

Nel terzo round del Campionato Mondiale di Superbike 2026, Nicolò Bulega ha conquistato la vittoria nella seconda gara disputata ad Assen, portando a 13 il suo numero di successi consecutivi. Con questa vittoria, ha eguagliato il record di vittorie consecutive stabilito in passato. La gara si è svolta sul circuito di Assen, noto per la sua storia nel motociclismo.

Nicolò Bulega ha sancito la sua supremazia nel terzo round del Mondiale 2026 di Superbike, dominando la seconda gara disputata questo fine settimana sul leggendario circuito di Assen. Il pilota della Aruba.it Racing – Ducati ha ottenuto il suo tredicesimo successo consecutivo, un traguardo che lo porta a eguagliare il primato stabilito in precedenza da Toprak Razgatlioglu. La prestazione del ducatista è stata caratterizzata da una gestione magistrale della gara dopo una fase iniziale meno fluida rispetto alla Superpole Race. Nonostante una partenza che lo ha scivolare in terza posizione, lasciando il comando ai compagni di squadra Iker Lecuona e Sam Lowes, Bulega è riuscito a imporsi con una fuga solitaria impressionante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bulega domina ad Assen: 13 vittorie di fila e record eguagliato CHI FERMA NICOLÒ BULEGA 13 vittorie di fila in SBK! Notizie correlate Leggi anche: Superbike ad Assen, Bulega domina e fa tredici vittorie di fila: eguagliato Razgatlioglu Bulega ad Assen scrive la storia della Superbike: terza tripletta di fila, eguagliato il record di ToprakNicolò Bulega domina anche ad Assen, firma la terza tripletta consecutiva nel Mondiale Superbike 2026 ed eguaglia Toprak Razgatlioglu con 13 vittorie... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Superbike ad Assen, Bulega domina e fa tredici vittorie di fila: eguagliato Razgatlioglu; Superbike, pole e gara 1: Nicolò Bulega domina anche ad Assen; Bulega ad Assen scrive la storia della Superbike: terza tripletta di fila, eguagliato il record di Toprak; SBK Olanda 2026, risultati FP2: Bulega imbattibile, Ducati domina ad Assen. SBK 2026. GP dei Paesi Bassi. Nicolò Bulega domina la gara Sprint di Assen [GALLERY]Gara senza storia con Bulega che si impone davanti a Lecuona e Sam Lowes. Bautista quarto piega Alex Lowes. A punti anche Vierge, Petrucci, Montella e Locatelli. Bene Surra che precede Baldassarri ... moto.it Bulega vince anche gara-1 ad Assen, tripletta Ducati sul podioIl leader della classifica ha preceduto Lecuona e Sam Lowes dopo una bella battaglia accesa dalla pioggia finale. Locatelli sesto, errore di Petrucci ... sportmediaset.mediaset.it Bulega lascia Assen da dominatore assoluto: 13 vittorie consecutive, un filotto che gli consente di eguagliare il record storico detenuto da Toprak Razgatlioglu e di restare imbattuto dall’inizio del mondiale SBK. Una progressione impressionante, che indirizza facebook Superbike, Nicolò Bulega domina la FP1 del GP d’Olanda. Buon 4° tempo per Baldassarri - x.com