Bulega ad Assen scrive la storia della Superbike | terza tripletta di fila eguagliato il record di Toprak

Nicolò Bulega ha ottenuto una vittoria netta ad Assen, portando a casa la sua terza tripletta consecutiva nel campionato mondiale Superbike 2026. Con questa prestazione, ha raggiunto il record di 13 vittorie consecutive, pari a quello stabilito da un altro pilota in passato. La gara si è svolta sul circuito olandese, e Bulega ha confermato la sua costanza nel corso della stagione.

Nicolò Bulega domina anche ad Assen, firma la terza tripletta consecutiva nel Mondiale Superbike 2026 ed eguaglia Toprak Razgatlioglu con 13 vittorie di fila.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Bulega trionfa in gara-2 e completa il monologo ad Assen. Eguagliato il record di Razgatlioglu! LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega a caccia di nuovi record ad AssenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2026, Bulega... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Assen Prove 1: Tolgono benzina alla Ducati ma Nicolò Bulega se ne frega; Bulega: tre vittorie ad Assen per raggiungere Razgatlioglu | FP - News - WSBK; LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega a caccia di nuovi record ad Assen; SBK Olanda 2026: Bulega vince Gara-1 ad Assen. Orari e dove vedere Gara-2 in TV e streaming. Assen 2026, Gara 2: Bulega chiude in bellezza il weekend olandeseCon la vittoria nell'ultima prova del weekend olandese, il pilota della Ducati ha eguagliato il record assoluto di Razgatlioglu: 13 successi consecutivi ... formulapassion.it Superbike: Bulega trionfa in gara-2 e completa il monologo ad Assen. Eguagliato il record di Razgatlioglu!Una storia già vista, ed in questo caso già scritta. Un incontenibile Nicolò Bulega si è imposto anche in gara-2, completando così il monologo di vittorie ... oasport.it SUPERBIKE - NICOLÒ BULEGA EGUAGLIA IL RECORD DI 13 VITTORIE CONSECUTIVE. 6 DUCATI NEI PRIMI 6 POSTI Anche nell'ultima gara di Assen, il podio in Superbike è essenzialmente lo stesso: Nicolò Bulega davanti a tutti, seguito da Iker Lecu - facebook.com facebook Bulega inarrestabile in gara 1 ad Assen. Lecuona e Sam Lowes a podio #SkyMotori #WorldSBK #SBK #Bulega #DutchWorldSBK x.com