Bulega nella storia della Superbike | 14 vittorie di fila

Nicolò Bulega ha scritto un nuovo capitolo nella storia della Superbike, portando a casa la sua quattordicesima vittoria consecutiva nel Campionato del Mondo. Sul circuito di Balaton Park, in Ungheria, ha dominato Gara-1 dell’Hungarian Round, aggiungendo questa vittoria alle precedenti del 2025 e 2026. Questo risultato gli permette di stabilire un record personale e di lasciare un segno importante nella categoria.

Nicolò Bulega entra di diritto nella storia del Campionato del Mondo Superbike. Sul circuito Balaton Park (Ungheria) il pilota italiano domina Gara-1 dell'Hungarian Round conquistando la quattordicesima vittoria consecutiva (4 nel 2025, 10 nel 2026) che gli consente di stabilire il nuovo record.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Bulega scrive la storia: 14 vittorie di fila in WorldSBK, record assolutoC’è una linea sottile che separa il dominio dalla leggenda, e Nicolò Bulega oggi pomeriggio l’ha attraversata. Leggi anche: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega domina gara-1 e fa la storia con 14 vittorie consecutive Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LA STORIA ALL’ORIZZONTE: Bulega in Ungheria insegue un posto nella storia del WorldSBK; Bulega in Ungheria per entrare nella storia della Superbike | FP - News - WSBK; Superbike, Nicolò Bulega l’Imbattibile? Pronto a fare meglio di Bautista e Razgatlioglu, per primati ancora sconosciuti; La Superbike torna a Balaton: Bulega pronto a fare la storia in Ungheria. SBK Balaton, Bulega vince ed entra nella leggendaNicolò Bulega entra nella storia della Superbike conquistando la quattordicesima vittoria consecutiva e il nuovo record assoluto dopo una gara dominata dalla pole alla bandiera a scacchi ... insella.it Nicolò Bulega da record! Dominio in gara-1 al Balaton Park e 14° successo di fila in Superbike14. Sono quattordici le vittorie consecutive di Nicolò Bulega, che conserva la sua imbattibilità stagionale e firma un nuovo record assoluto nella storia ... oasport.it SUPERBIKE - NICOLÒ BULEGA NELLA STORIA: QUATTORDICESIMA VITTORIA CONSECUTIVA, È RECORD Gara 1 del Balaton Park è stata la quattordicesima vittoria consecutiva nel Mondiale Superbike per Nicolò Bulega, un record storico. Una stris - facebook.com facebook Per ora in SBK c’è un solo dominatore: Nicolò Bulega Riuscirà a continuare la sua striscia vincente Il Round Motul di Ungheria vi aspetta sabato dalle 15:15 con la Race 1. Domenica non perdetevi la Tissot Superpole Race e la Race 2 a partire dalle 14:2 x.com