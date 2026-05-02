Bucchianico si ribalta con il trattore mentre pulisce un terreno | morto 51enne

Un uomo di 51 anni è deceduto ieri pomeriggio durante un incidente avvenuto nelle campagne di Bucchianico. Mentre stava lavorando su un terreno di sua proprietà in contrada Santa Maria Casoria, il trattore su cui si trovava si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le verifiche necessarie sull’accaduto.

Tragico incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Bucchianico, dove un uomo di 51 anni ha perso la vita mentre era al lavoro su un terreno di proprietà in contrada Santa Maria Casoria.Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo agricolo che stava conducendo si sarebbe improvvisamente ribaltato.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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