Tragico incidente a Serle si ribalta con il trattore | morto un 64enne

Un uomo di 64 anni è morto questa mattina in un incidente a Serle, nel Bresciano. Poco dopo le 9, l’uomo si trovava in via Piave quando il trattore che stava guidando si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Serle (Brescia), 11 marzo 2026 – Tragico incidente, poco dopo le 9 di questa mattina, in via Piave, a Serle, nel Bresciano: un uomo di 64 anni è morto in seguito a un infortunio con un trattore. L'incidente. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo stava lavorando in un campo di sua proprietà quando, per cause ancora da accertare, il mezzo agricolo su cui si trovava si è ribaltato. Il 64enne sarebbe rimasto schiacciato. I soccorsi. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, arrivati con un'ambulanza dei volontari di Nuvolento, l'automedica di Gavardo e l'elisoccorso di Bergamo, insieme ai Vigili del Fuoco di Salò impegnati nell'estrazione del corpo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.