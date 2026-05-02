Brugherio sacchetti d’acqua dal sesto piano | multa per i genitori

A Brugherio, i genitori sono stati multati dopo che sacchetti d’acqua sono stati fatti cadere dal sesto piano di un edificio. Le autorità sono riuscite a individuare con precisione l’appartamento coinvolto. La sanzione è stata comminata ai genitori dei ragazzi che hanno compiuto il gesto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla responsabilità dei genitori in situazioni di questo tipo.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le autorità a individuare l'appartamento esatto?. Chi deve pagare la multa per il gesto dei ragazzi?. Perché il lancio da venti metri è considerato un reato?. Cosa hanno scoperto le telecamere di sorveglianza sul sesto piano?.? In Breve Lancio avvenuto il primo maggio verso le ore 14:00 da venti metri d'altezza.. Polizia locale identifica l'appartamento tramite videosorveglianza e testimonianze dirette sul posto.. Genitore sanzionato con multa di 50 euro per violazione regolamento polizia urbana.. Due minori coinvolti nel lancio di cinque sacchetti pieni d'acqua in zona centro.. Ieri sera verso le 18, in zona centro a Brugherio, circa cinque sacchetti pieni d’acqua sono finiti sulla strada dopo essere stati lanciati da un sesto piano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brugherio, sacchetti d’acqua dal sesto piano: multa per i genitori Notizie correlate Leggi anche: Brugherio, lanciano gavettoni dal sesto piano verso la strada: multati i genitori Terrore a Basiglio: sacchetti d’acqua lanciati dal ponte colpiscono un’auto? Cosa sapere Sacchetti d'acqua lanciati dal ponte colpiscono un'auto a Basiglio il 25 aprile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Brugherio, lanciano gavettoni dal sesto piano verso la strada: multati i genitori; Gavettoni dai piani alti verso la strada: multa ai genitori di due minori; Carabinieri Sesto San Giovanni: esecuzione misure cautelari personali per spaccio di stupefacenti. Brugherio, lanciano gavettoni dal sesto piano verso la strada: multati i genitoriÈ successo intorno alle 18 del primo maggio. Alcuni passanti hanno notato i lanci pericolosi di buste piene di acqua e hanno allertato la polizia locale ... ilgiorno.it Gavettoni dai piani alti verso la strada: multa ai genitori di due minoriPer questo motivo ai genitori è stata comminata una sanzione amministrativa di 50 euro, in qualità di responsabili dei minori, per violazione del Regolamento di Polizia Urbana. mbnews.it CAMP ESTIVI CITTÀ DI BRUGHERIO Tornano i Camp Estivi 2026 del Città di Brugherio! Dal 9 giugno al 31 luglio Per ragazzi dai 6 ai 14 anni Un’estate all’insegna di calcio, divertimento e amicizia, con allenamenti tecnici, giochi di squa - facebook.com facebook