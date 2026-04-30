Il 25 aprile a Basiglio si sono verificati episodi di lancio di sacchetti d’acqua dal ponte che hanno colpito un’auto in transito. Testimoni riferiscono di aver visto un gruppo di giovani vicino al parco Ontani poco prima dell’incidente. La polizia sta indagando sulle circostanze e sull’identità delle persone coinvolte nell’evento. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto.

? Cosa sapere Sacchetti d'acqua lanciati dal ponte colpiscono un'auto a Basiglio il 25 aprile.. Testimoni segnalano la presenza di un gruppo di giovani vicino al parco Ontani.. Il 25 aprile alle ore 21:45, un violento impatto ha travolto una vettura in movimento nei pressi del ponte vicino alle scuole medie a Basiglio, nella zona di Milano 3, a causa del lancio di pesanti sacchetti d’acqua da un’altezza superiore. L’episodio, che ha scosso la quiete della serata nel quartiere di Milano 3, è stato causato da un gesto improvviso e pericoloso. Una donna, vittima dell’aggressione, ha descritto l’urto come qualcosa di simile all’esplosione di una bomba, un rumore che ha squarciato il silenzio della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a Basiglio: sacchetti d’acqua lanciati dal ponte colpiscono un’auto

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