Saluti romani a Dongo gli antifascisti lanciano gavettoni di sterco e cantano Bella ciao

Ci sono state alcune tensioni a Dongo tra neofascisti e antifascisti. Da un lato la commemorazione con saluti romani, dall'altra la protesta organizzata dalla Cgil con lancio di gavettoni di sterco.🔗 Leggi su Fanpage.it

Fuori i fascisti dalla fiera. Stand coperti, cartelli e Bella Ciao contro Passaggio al Bosco

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