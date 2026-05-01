Ragazzini lanciano i gavettoni dalla finestra di casa | scatta la multa per mamma e papà
Due bambini sono stati ripresi mentre lanciavano gavettoni dalla finestra di casa, attirando l’attenzione delle telecamere di videosorveglianza installate in zona. La polizia locale, intervenuta dopo aver ricevuto le immagini, ha multato i genitori dei minori. La sanzione è stata applicata per aver permesso ai figli di compiere comportamenti che potevano mettere in pericolo la sicurezza pubblica.
Si divertono a lanciare i gavettoni dalla finestra. Ma le telecamere di videosorveglianza presenti in zona li “pizzicano” e la pattuglia della polizia locale si presenta alla porta e sanziona mamma e papà.Il lancio dalla finestra Il fatto è accaduto a Brugherio, nel tardo pomeriggio di giovedì 30.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Saluti romani a Dongo, gli antifascisti lanciano gavettoni di sterco e cantano “Bella ciao”
Leggi anche: Ex coinquilini gli lanciano una bottiglia dalla finestra: 30enne in ospedale