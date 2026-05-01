Ragazzini lanciano i gavettoni dalla finestra di casa | scatta la multa per mamma e papà

Due bambini sono stati ripresi mentre lanciavano gavettoni dalla finestra di casa, attirando l’attenzione delle telecamere di videosorveglianza installate in zona. La polizia locale, intervenuta dopo aver ricevuto le immagini, ha multato i genitori dei minori. La sanzione è stata applicata per aver permesso ai figli di compiere comportamenti che potevano mettere in pericolo la sicurezza pubblica.