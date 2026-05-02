Bruciare rami di ulivo poi l’inferno | le ipotesi sulla scintilla che ha incenerito il monte Faeta

Il 2 maggio 2026 un vasto incendio ha interessato il monte Faeta, nel territorio di Santa Maria del Giudice. Le fiamme sono divampate dopo che alcune persone avevano bruciato rami di ulivo, provocando un incendio che ha coinvolto oltre 700 ettari di vegetazione. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze di soccorso, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Santa Maria del Giudice (Lucca), 2 maggio 2026 – Bruciare frasche di olivo e ritrovarsi con un intero monte in fiamme, oltre 700 ettari (circa mille campi da calcio) diventati un cumulo di cenere, 3.500 persone evacuate. Così sarebbe iniziato il devastante incendio che ha divorato il monte Faeta. I rami di ulivo bruciati, poi il devastante incendio. In base a quanto appreso, tutto avrebbe avuto origine dal versante lucchese, in particolare nella zona di via di San Pantaleone, ma in un’area distante dalla strada. In attesa che venga aperto un fascicolo, dalle autorità si apprende che i responsabili sarebbero già stati individuati. Al momento si parla di due persone che avrebbero appiccato il fuoco ad alcune sterpaglie, in particolare rami di ulivo, lasciandolo poi incustodito.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bruciare rami di ulivo, poi l’inferno: le ipotesi sulla scintilla che ha incenerito il monte Faeta Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta: l’inferno di fuoco non si ferma. Oltre 3500 persone evacuate (foto)Le attività sono andate avanti tutta la notte con squadre a terra e l’impiego di droni dotati di termocamera per il monitoraggio dei focolai. Incendio sul Monte Faeta: paura per il vento che espande le fiamme, in azione anche 3 canadair (foto)LUCCA) – Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nei giorni scorsi sul Monte Faeta, nel territorio comunale di Lucca,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Bruciare rami di ulivo, poi l’inferno: le ipotesi sulla scintilla che ha incenerito il monte FaetaLe cause e le indagini sul devastante incendio. Oltre 700 ettari in fumo, 3.500 persone evacuate. La Regione ricorda: vietato bruciare residui vegetali se c’è vento ... lanazione.it Dà fuoco ai rami di olivo e incendia campo: condannatoBrucia rami di ulivo e manda in fumo 5 ettari di erba. L’incendio non ha provocato danni a cose o a persone, ma per la legge lui è comunque colpevole. E il Tribunale di Pesaro lo ha condannato a 5 ... ilrestodelcarlino.it